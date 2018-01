Presidente de Israel é interrogado pela terceira vez por assédio sexual O presidente israelense, Moshé Katsav, passa nesta quarta-feira pelo terceiro interrogatório para responder sobre um escândalo sexual que está causando estragos à sua gestão. Novas testemunhas ouvidas pela polícia aparentemente dão consistência às denúncias. Fontes policiais que participam da investigação disseram ao jornal "Yedioth Ahronoth" que o novo interrogatório, no gabinete do presidente, se deve a novas informações sobre o comportamento sexual de Katsav. A polícia interrogou na terça-feira novamente, durante dez horas, uma ex-funcionária que disse ter sido forçada a manter relações sexuais com Katsav. Antes do terceiro interrogatório, agentes levaram de seu escritório computadores e material para verificar se os envolvidos no caso mantiveram correspondência antes ou depois das supostas relações. O escândalo sexual abala a presidência israelense desde 9 de julho, quando a ex-funcionária acusou Katsav de assédio. Desde então, o caso passou da suspeita de assédio sexual a de agressão. O chefe do Estado é a única autoridade em Israel que goza de absoluta imunidade enquanto ocupar o cargo. Ele não pode ser obrigado a testemunhar num processo legal, mas o Parlamento pode forçar sua cassação.