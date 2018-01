Presidente de Israel pede que Hamas reconheça acordos de paz O presidente de Israel, Moshe Katsav, pediu nesta segunda-feira que o Hamas reconheça os acordos de Oslo, firmados em 1993 - os primeiros acordos de paz entre Israel e os palestinos. "Os palestinos devem indicar se querem seguir a via de Mahmud Abas (presidente da Autoridade Palestina), com o qual podemos conversar", declarou Katsav à rádio pública israelense. "Nesse caso, o Hamas deve renunciar à violência, aceitar nossa existência e os acordos de Oslo", afirmou. Katsav destacou que as atuais opções do movimento islâmico radical constituem um perigo "não só para os palestinos, mas também para os países árabes moderados". O Hamas ganhou por grande maioria as eleições legislativas de 25 de janeiro.