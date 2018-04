Presidente de Israel pede que Parlamento busque a paz O presidente de Israel, Shimon Peres, conclamou o novo Parlamento do país a fechar um acordo de paz com os palestinos no decorrer do mandato iniciado hoje. A declaração de Peres foi feita na cerimônia de posse da 18ª legislatura israelense. Ele disse aos deputados que um eventual acordo de paz com os palestinos seria recebido internacionalmente como um pacto regional com todos os vizinhos de Israel. "As negociações com os palestinos precisam continuar até que haja um acordo", defendeu o chefe de Estado israelense. Políticos de linha dura contra os palestinos viram sua bancada crescer nas eleições deste mês e atualmente dominam o Parlamento de 120 cadeiras. Na última sexta-feira (dia 20), Peres incumbiu o conservador Benjamin Netanyahu de formar um novo governo. Netanyahu tem menos de um mês e meio para forjar uma coalizão majoritária. As informações são da Associated Press.