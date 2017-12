Presidente de Portugal convoca eleições para março O presidente de Portugal, Jorge Sampaio, dissolveu o parlamento do país nesta sexta-feira e convocou eleições gerais para 17 de março. A decisão do presidente se segue à renúncia do primeiro-ministro Antonio Guterres, formalizada no dia 17 de dezembro. Sampaio passou os últimos dias fazendo consultas políticas a fim de tentar compor uma nova administração. No entanto, segundo o presidente, nenhum grupo ou partido político reunia as condições para formar um novo governo. Guterres, do Partido Socialista, decidiu renunciar ao cargo depois da derrota de seu partido nas eleições municipais do país. Leia no site da BBC em português