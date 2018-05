Presidente de Portugal pede apoio ao novo governo O novo governo português que será eleito em 5 de junho precisará ter o "apoio da maioria" no Parlamento, disse hoje o presidente de Portugal, Aníbal Cavaco Silva (Partido Social Democrata, de centro-direita). "Ao considerar os desafios que o esperam, o governo eleito em 5 de junho precisará ter o apoio da maioria no Parlamento", disse o chefe de Estado português em um evento comemorativo do 37.º aniversário da Revolução dos Cravos, que levou a democracia ao país em 1974.