Presidente de Sri Lanka está perto da vitória A aliança da presidente do Sri Lanka, Chandrika Kumaratunga, liderava amplamente hoje ) a apuração dos votos das eleições parlamentares de sexta-feira. Mesmo sem garantir maioria absoluta no Parlamento, ela deverá assumir a condução do processo de paz com os rebeldes tâmeis iniciado por seu rival, o primeiro-ministro Ranil Wickremesinghe. Apurados dois terços dos votos, a aliança de Chandrika tinha 47%, dez pontos a mais que o partido de Wickremesinghe, que deverá sair do governo. O resultado final pode demorar uma semana para sair devido a irregularidades na votação em algumas áreas.