Presidente de Taiwan é operado e passa bem, após atentado O presidente de Taiwan Chen Shui-Bian foi atingido por disparos dentro de seu carro, quando saia de uma visita política. Foi levado de imediato para o hospital. Sua vice-presidente Annette, o acompanhava, mas não foi atingida pelos tiros durante campanha eleitoral, nesta sexta-feira, na cidade de Tainan, ao Sul do país. O porta voz da campanha da reeleição de Chen Shui-Bian disse que a condição do presidente é estável e que não corre risco de vida. Uma bala que o atingiu no estomago, foi retirada em uma cirurgia realizada no hospital principal do País. A eleição presidencial foi mantida para amanhã, mas a grande preocupação do País, é a possibilidade de enfrentamento em todo o País entre os eleitores dos partidários do governo e da oposição. Todos os partidos deram uma entrevista à imprensa, pedindo calma a população. Outros auxiliares de Shui-bian foram atingidos. Brasileiros O escritório comercial do Brasil em Taipé informou que está pedindo que os funcionários não saiam às ruas. Há uma comunidade de 900 brasileiros em Taiwan, e o país recebe a visita de nove deputados do Brasil. A delegação chegou hoje, mas por motivo de segurança, diante do atentado ao presidente Chen Shui-Bian, os parlamentares, por motivos de segurança, permanecem no hotel. Moeda local cai com tentativa de assassinato O mercado da moeda local de Taiwan, o novo dólar de Taiwan, fechou o dia pressionado pela notícia da tentativa de assassinato do presidente do país Chen Shui-bian, que é candidato à reeleição. Shui-bian convocou também para amanhã referendo sobre aumentar a defesa do país contra os mísseis chineses que estão voltados para a ilha e sobre aumento das negociações com a China. A convocação de referendo irritou a China, que teme que Taiwan busque futuramente sua independência. Às 4h (de Brasília), o dólar norte-americano fechou em 33,253 novos dólares de Taiwan, acima de 33,228 novos dólares de Taiwan. Um dealer observou que o mercado deve ainda reagir ao resultado das eleições e que, caso o eleitorado opte pela reeleição do atual presidente, a moeda pode ceder mais um pouco. O câmbio local vinha precificando a vitória do candidato da oposição.