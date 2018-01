Presidente de Taiwan pede recontagem e aceitará resultado Aparentando estar fraco e cansado apenas alguns dias depois de ter sido baleado, o presidente de Taiwan, Chen Shui-bian, apareceu hoje em público pela primeira vez desde sua contestada vitória eleitoral, pediu a recontagem dos votos e prometeu aceitar plenamente os novos resultados. Enquanto Chen fazia o pronunciamento pela televisão, era possível ouvir ao fundo os gritos dos manifestantes no lado de fora. A multidão está acampada em frente ao gabinete presidencial desde a votação de sábado para exigir a recontagem. "Eu não serei contra uma total recontagem que nos ajude a conhecer a verdade", declarou Chen enquanto pedia aos manifestantes que voltassem para suas casas e deixassem os tribunais decidirem a disputa. Lien Chan, desafiante de Chen, insiste que a votação foi manchada por diversas irregularidades, apesar de não ter apresentado evidências. Lien também sugeriu que o misterioso disparo que feriu levemente Chen um dia antes da votação pode ter sido um golpe para obter votos de simpatia. O presidente, que fez campanha prometendo fazer frente à China venceu com 50,1% dos votos válidos. Lien, defensor de um discurso mais conciliatório com relação a Pequim, obteve 49,9%. A eleição também envolveu o primeiro referendo a abranger todo o arquipélago taiuanês: uma votação referente à suposta ameaça militar chinesa e a um possível acordo de paz com Pequim. Defendido por Chen, o referendo não foi aprovado porque mais da metade dos eleitores aderiu a um boicote incentivado pela oposição. Nesta terça-feira, a agência oficial de notícias Nova China confirmou o posicionamento de Pequim em favor da oposição e acusou Chen de "fraude política" e de "tentar seqüestrar a vontade do povo taiuanês" por intermédio do referendo. China e Taiwan romperam em meio a uma guerra civil em 1949. Pequim considera Taiwan uma província rebelde e defende a reunificação. Líderes chineses temiam que o referendo de Chen fosse apenas um balão de ensaio para um plebiscito sobre uma eventual separação permanente. Em Pequim, o primeiro-ministro da China, Li Zhaoxing, exigiu que os Estados Unidos reafirmem seu apoio à política de uma China e "faça mais" para ajudar a manter a paz entre a China continental e Taiwan. Zhaoxing fez a exigência durante uma conversa telefônica com o secretário de Estado dos EUA, Colin Powell, no sábado, dia das tumultuadas eleições em Taiwan. Em resposta, Powell reiterou o apoio americano à visão de que Taiwan é parte integrante da China, afirmou um porta-voz da chanceleria. Kong Quan, o porta-voz, não entrou em detalhes sobre o que Pequim espera de Washington.