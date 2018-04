Presidente de Taiwan também oferece ajuda ao Haiti

"Eu falei com o presidente haitiano René Préval por telefone há vários dias e lhe enviei nossas condolências. Disse a ele que seria melhor se pudesse encontrá-lo", afirmou Ma, em uma gravação divulgada hoje pelo canal de televisão a cabo local ETTV.

O presidente taiwanês passará pelos Estados Unidos e seguirá para Honduras, onde vai participar da posse do presidente eleito Porfírio Lobo, amanhã. Antes, deve fazer uma rápida parada na República Dominicana a fim de tratar da ajuda ao Haiti com o presidente dominicano, Leonel Fernández, segundo a agência estatal Central News.

A República Dominicana, Honduras e o Haiti estão entre as nações que reconhecem Taiwan, e não a China. Pequim considera Taiwan parte do território chinês e condena qualquer visita oficial de autoridades da ilha a outros países. As informações são da Dow Jones.