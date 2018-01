Presidente de Taiwan vence eleição depois de atentado O presidente de Taiwan, Chen Shui-bian, foi reeleito hoje por uma margem estreita de votos, um dia depois de ter sobrevivido a uma estranha tentativa de assassinato, levando o seu principal concorrente a afirmar que o ataque teve uma influência desproporcional nas eleições e a exigir a anulação do pleito. Segundo o Comitê Central Eleitoral, Chen recebeu 50,1% dos votos. Seu rival, Lien Chan, conseguiu 49,9%. No total, foram depositados 13 milhões de votos. A participação, segundo o comitê, foi de 80%. Para aumentar a tensão, houve um referendo perguntando aos taiwaneses se desejam que a ilha aumente suas despesas com defesa caso a China se negue a retirar os mísseis que aponta contra seu território e se querem manter negociações de paz com Pequim. Os resultados são aguardados para as últimas horas de hoje. Os líderes chineses condenaram o referendo, o qual consideraram um ensaio para uma votação sobre a independência de Taiwan. A ilha se separou da China quando os comunistas tomaram o poder em Pequim, em 1949. Pequim quer que Taiwan se reintegre à parte continental e ameaça atacar Taiwan caso Taipé tente declarar independência.