Presidente de Timor Leste sai do coma e conversa com família O presidente de Timor Leste, José Ramos-Horta, saiu do estado de coma induzido em que estava desde que foi baleado há 10 dias, seguindo-se a uma tentativa de assassinato. Ele já conversou com sua família em um hospital da Austrália. "Os médicos estão satisfeitos com o progresso dele", disse à Reuters na quinta-feira uma porta-voz do Hospital Real de Darwin. Ramos-Horta, vencedor do Nobel da Paz, ficou gravemente ferido após ser baleado em sua casa em Dili na semana passada, em um ataque de soldados rebeldes. O primeiro-ministro Xanana Gusmão conseguiu escapar ileso de uma outra tentativa de assassinato no mesmo dia. Acredita-se que os dois ataques foram realizados por seguidores do líder rebelde Alfredo Reinado, morto durante a ofensiva contra Ramos-Horta, de 58 anos. Funcionários do hospital em Darwin não puderam dizer quando o presidente terá alta ou se sofrerá novas cirurgias.