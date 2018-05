Presidente deve ser eleito no primeiro turno Goodluck Jonathan - atual presidente nigeriano, que assumiu o cargo no ano passado após a morte de seu antecessor, Umaru Yar"Adua - deve vencer as eleições presidenciais no primeiro turno. Segundo resultados preliminares, o político tinha pouco mais de 20 milhões do total de votos apurados, número que o deixava à frente de seu rival mais próximo, o ex-líder militar Muammadu Buhari, que tinha cerca de 10 milhões.