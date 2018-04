Presidente do Afeganistão sanciona nova lei eleitoral O presidente do Afeganistão, Hamid Karzai, sancionou neste sábado uma nova lei leitoral que vai valer para a votação de abril do próximo ano. O projeto foi aprovado esta semana pelo Parlamento. Karzai, cujo segundo mandato termina em 2014, não poderá mais se reeleger. Fonte: Associated Press.