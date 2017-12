Presidente do Afeganistão sobrevive a tentativa de assassinato O presidente do Afeganistão, Hamid Karzai, sobreviveu hoje a uma tentativa de assassinato por parte de um guarda de segurança afegão, que atirou contra seu carro quando este deixava a mansão do governo em Kandahar, informaram testemunhas. O governador de Kandahar, Gul Agha Sherzai, ficou ferido e três pessoas foram mortas - incluindo uma que vestia uniforme militar - quando os guarda-costas americanos de Karzai abriram fogo contra o atacante. Não ficou imediatamente claro se Gul Agha foi atingido por balas disparadas pelo atacante ou pelos guarda-costas. A condição de Karzai é desconhecida, mas não há indicações de que ele tenha sido atingido na tentativa de assassinato. Karzai estava em Kandahar, o ex-quartel-general da milícia Taleban, para participar da cerimônia de casamento de seu irmão mais novo Ahmed Wali Karzai. Em Washington, o presidente dos Estados Unidos, George W. Bush, foi informado da tentativa de assassinato e expressou alívio "por Karzai ter saído ileso", informou o porta-voz da Casa Branca, Sean McComarck. Bush deverá se encontrar com Karzai na próxima semana, durante uma sessão especial da Assembléia Geral da ONU em Nova York. O incidente com Karzai ocorreu pouco depois que um carro-bomba explodiu e matou pelo menos 10 pessoas na capital afegã, Cabul. Não há informações sobre se os incidentes tinham relação um com o outro.