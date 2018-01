Presidente do Azerbaijão desmaia durante discurso O presidente do Azerbaijão, Haydar Aliyev, desmaiou nesta segunda-feira diante das câmeras de televisão, quando discursava durante um encontro com militares no Palácio da República, sede do governo. Aliyev, de 79 anos, foi socorrido por seus guarda-costas. A televisão saiu do ar duas vezes durante o discurso. Testemunhas disseram que Aliyev desmaiou uma segunda vez, batendo com a cabeça no chão, mas conseguiu retornar ao pódio depois de alguns minutos. Minutos mais tarde, Aliyev apareceu novamente diante das câmaras: "Acho que fui enfeitiçado pelo olho do demônio, mas agora estou bem, como vocês podem ver", afirmou.