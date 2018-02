Presidente do Banco Central da Argentina renuncia

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

A presidente da Argentina, Cristina Kirchner, aceitou o pedido de renúncia ao cargo do presidente do Banco Central do país, Juan Carlos Fábrega. Ele será substituído por Alejandro Vanoli, que comandava a Comissão Nacional de Títulos (a CVM argentina) desde 2009, de acordo com um comunicado da Presidência.

A renúncia de Fábrega aconteceu um dia depois de a presidente acusar funcionários do BC de ajudarem bancos locais a especularem contra o peso, na tentativa de forçar o governo a promover uma desvalorização da moeda. A acusação foi feita em discurso transmitido pela televisão.

Desde 2010, o governo tomou dezenas de bilhões de dólares em empréstimos das reservas do Banco Central, para pagar credores.

Fábrega, uma raridade entre presidentes de bancos centrais por não ter diploma universitário, fez uma carreira de 40 anos no Banco de la Nación, o maior do país. Ele chegou à presidência do Banco de la Nación durante o primeiro mandato de Cristina Kirchner e foi nomeado presidente do BC em novembro do ano passado. Fonte: Dow Jones Newswires.