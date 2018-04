Presidente do Chade resiste a ataques de rebeldes Tropas leais ao presidente do Chade responderam aos tiros dos rebeldes que cercavam o palácio presidencial no domingo, e o governo disse que ter conseguido debelar um ataque de forças sudanesas no leste do país, que foi tido como "uma declaração de guerra". Na capital N'Djamena, helicópteros do governo e tanques defendiam o fortificado complexo presidencial de Idriss Deby contra rebeldes armados que atiravam da caçamba de camionetes e que chegaram à cidade no sábado. Na fronteira do Chade com o Sudão, na região conflituosa de Darfur, leste do país, o Exército afirmou ter respondido a ataques terrestres e aéreos na cidade fronteiriça de Adre efetuados por uma força mista de militares sudaneses, rebeldes aliados e outras milícias. O ministro de Minas e Energia de Deby, general Mahamat Ali Abdallah Nassour, classificou o ataque de Adre como "uma declaração de guerra" pelo Sudão, em comentários à Radio France International. O governo sudanês negou as acusações do país vizinho de ter apoiado a ofensiva realizada por uma aliança de insurgentes do Chade, que acusam Deby de corrupto e ditatorial. O ataque rebelde, segundo a atingir a capital do Chade em quase dois anos, levou a França e outros governos estrangeiros a retirarem rapidamente seus cidadãos que trabalham no ramo petrolífero no país, que tem um histórico de guerras e golpes. Apesar de não haver dados detalhados sobre mortos e feridos, a Radio France International citou pronunciamento de membros dos Médicos Sem Fronteiras estimando que centenas de pessoas haviam se ferido nos dois dias de conflitos de rua. Autoridades do Chade culparam o Sudão pelos tumultos, dizendo que Cartum estava tentando sabotar a iminente chegada de tropas da União Européia ao leste do Chade, que está destinada a proteger milhares de refugiados e trabalhadores assistenciais. Estrangeiros e moradores locais em N'Djamena disseram que tiros de armas pesadas e metralhadoras foram ouvidos durante a madrugada próximo ao palácio presidencial, a oeste da capital às margens do rio Chari. Eles viram também fumaça no céu. "A cidade está cortada em duas. Os rebeldes ocupam o oeste, e as forças do governo, o leste", disse o repórter da Reuters Moumine Ngarmbassa, em N'Djamena. "Esse conflito vai continuar", afirmou. Durante as lutas, detentos fugiram de uma grande cadeia, e houve saques na cidade.