Presidente do Chile tira fotos com mineiros em hospital Os 33 mineiros resgatados da mina de San José, no norte do Chile, posaram para fotos com o presidente do país, Sebastián Piñera. Os trabalhadores estão ansiosos para se reunir com suas famílias e dormir em suas próprias camas pela primeira vez desde 5 de agosto. Parentes organizam festas de boas-vindas e tentam lidar com o assédio dos que querem pegar carona na fama dos mineiros.