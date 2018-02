Presidente do Comitê Olímpico da Líbia é sequestrado na capital Trípoli

TRÍPOLI - O presidente do Comitê Olímpico da Líbia, Nabil Elalem, foi sequestrado domingo, 15, na capital Trípoli. De acordo com testemunhas, Elalem estava em seu veículo com um colega quando dois carros, com homens armados, aproximaram-se das vítimas, que foram abordadas e obrigadas a parar.

Um porta-voz da comissão líbia para os Jogos Olímpicos disse a um canal de TV local que os homens identificaram-se como militares do Exército e ordenaram "educadamente" que o veículo fosse parado e Nabil fosse com eles. O colega do presidente do Comitê Olímpico foi deixado no local.

As autoridades desconhecem o paradeiro da vítima e a identidade dos sequestradores. O ministro de Esportes do país, Fethi Tarbel, disse à agência Reuters: "Nós condenamos este tipo de ação. Quem fez isso são criminosos. Isso vai contra a revolução, isso nos traz de volta para a cultura Kadafi. Eu não sei se Elalem tem problemas com alguém."

Desde a queda do regime de Muamar Kadafi em 2011, o governo interino da Líbia tem lutado para controlar grupos armados. Alguns ex-guerrilheiros rebeldes têm se recusado a entregar as armas e muitas vezes tentam fazer a lei com as próprias mãos, prendendo pessoas e colocando-as em cárceres improvisados em várias partes do país.