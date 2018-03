Presidente do Conselho de Segurança Nacional de Israel renuncia O chefe do Conselho de Segurança Nacional de Israel, Ephraim Halevy, renunciou a seu cargo, informou neste domingo a Assessoria de Imprensa do primeiro-ministro israelense, Ariel Sharon. De acordo com a imprensa local, Halevy, um ex-chefe do serviço secreto Mossad, sentia-se cada vez mais frustrado por não conseguir influenciar como desejava as decisões do governo do Estado judeu. A Assessoria de Imprensa de Sharon não revelou o motivo alegado para a renúncia.