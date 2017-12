Presidente do Conselho Europeu denuncia hipocrisia do G-20 em crise migratória

HAMBURGO, ALEMANHA - O presidente do Conselho Europeu, Donald Tusk, denunciou nesta sexta-feira, 6, a hipocrisia e o cinismo de alguns países do G-20 no combate ao tráfico ilícito de migrantes, embora não tenha citado explicitamente quais seriam estas nações.

"Nós precisamos de mais esforços internacionais para quebrar o modelo econômico de tráfico de migrantes", declarou em entrevista durante a cúpula do G-20 em Hamburgo, na Alemanha, evocando, em particular, a rota migratória que passa pela Líbia e mantém sob pressão a Itália e toda a Europa.

"É por isso que proponho a todos os líderes do G-20 para trabalhar sobre sanções específicas na ONU contra os traficantes", disse Tusk, que coordena os trabalhos do bloco de 28 membros. "É o mínimo que podemos fazer a nível mundial. Devo dizer que não temos apoio, mesmo para este mínimo. Se falharmos, será a triste prova da hipocrisia de alguns membros do G-20", disse ele, sem nomear qualquer país.

"Devemos tentar convencer os nossos parceiros para que sejam mais ativos, mais positivos, menos cínicos e mais determinados no combate comum contra os traficantes e todo o tráfico na Líbia", declarou.

Os parceiros da Itália na UE reconheceram a situação de emergência no país, oprimido pela chegada de milhares de migrantes. Cerca de 100.000 imigrantes chegaram à Europa por mar desde janeiro, dos quais 85.000 desembarcaram na Itália, de acordo com os últimos dados da Organização Internacional para as Migrações (OIM).

Na semana passada, a Itália ameaçou vetar a entrada de navios estrangeiros transportando migrantes resgatados no Mediterrâneo e pediu aos seus parceiros uma "contribuição concreta".

A maioria dos migrantes que chegam a Itália não são requerentes de asilo, mas migrantes econômicos vindos principalmente da Nigéria, Bangladesh, Guiné, Costa do Marfim e Gâmbia. Quase todos tentam atravessar o Mediterrâneo a partir da costa da Líbia. / AFP