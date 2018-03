Presidente do Egito aposenta chefe de espionagem O presidente do Egito, Mohamed Morsi, ordenou nesta quarta-feira a aposentadoria do diretor de inteligência do país, Murad Muwafi, e outras mudanças nas fileiras militares e de inteligência que se estendem também ao chefe da guarda Republicana e o governador do Sinai do Norte, Abdel Wahab Mabruk.