Presidente do Egito volta a cancelar compromisso oficial O presidente do Egito, Hosni Mubarak, que sofreu problemas de saúde durante a semana, cancelou uma reunião com dois importantes assessores neste sábado e viajou à estância litorânea de Sharm el-Sheik para descansar, informou uma fonte. Este foi o terceiro cancelamento de compromissos de Mubarak esta semana. Na quarta-feira, ele passou mal durante um discurso no Parlamento. Mubarak, de 75 anos, estava aparentemente gripado e voltou a discursar pouco depois. Hoje, ele viajou a Sharm el-Sheik, que seria sua estância favorita e situa-se na costa do Mar Vermelho, sem reunir-se com o primeiro-ministro Atef Obeid e com o ministro de Abastecimento Hassan Khedr, informou a fonte.