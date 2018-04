Presidente do Equador vê preço do petróleo alto por 5 a 6 anos O presidente equatoriano Rafael Correa disse no sábado que os altos preços do petróleo se manterão por uns cinco ou seis anos, devido a uma crescente demanda da China. "Os preços continuarão altos por uns cinco ou seis anos pela alta demanda de países como a China", disse Correa, que participa da 17a Cúpula Ibero-Americana, na capital chilena. Com uma produção de 500.000 barris por dia, o Equador foi convidado à cúpula que a Organização dos Países Exportadores de Petróleo (Opep) realiza semana que vem, na Arábia Saudita, onde autoridades governamentais esperam que se aprove a petição de Quito de regressar ao grupo que abandonou em 1992.