Presidente do Haiti pode estar com câncer O presidente haitiano René Préval, que foi diagnosticado com câncer há cinco anos, disse hoje que a doença pode ter voltado e que ele iria em breve deixar o país para tratamento. Falando a repórteres depois de ter retornado de uma viagem de quatro dias à Cuba para exames médicos, Préval disse que os exames de sangue em Havana mostraram possíveis sinais de câncer. "Eles (os doutores) não são capazes de dizer agora em que estágio está", afirmou o presidente. Préval disse que os testes são inconclusivos e que ele iria retornar à Cuba no dia 26 de dezembro para mais testes e tratamentos. O presidente não informou quanto tempo ficará fora do país. Préval afirmou que os médicos não sabem a seriedade do caso ainda, mas ele disse estar se sentindo bem "física e mentalmente."