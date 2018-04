Presidente do Iêmen está aberto a diálogo com Al-Qaeda O presidente do Iêmen, Ali Abdullah Saleh, afirmou que está pronto para abrir um diálogo com combatentes da Al-Qaeda que baixarem as armas e renunciarem à violência, apesar das pressões dos EUA para que o país acabe com o grupo terrorista. Os EUA vêm afirmando que o Iêmen fechou acordos com combatentes da Al-Qaeda e os libertou da prisão depois que eles prometeram não se engajar no terrorismo. No entanto, alguns quebraram essas promessas e estão agora ativos naquele país.