Presidente do Iêmen recua e não assina acordo O presidente do Iêmen teria voltado atrás de um acordo mediado que o tiraria do poder em troca de imunidade legal, enquanto suas forças, com tanques e armas pesadas, investiram para retirar manifestantes acampados, deixando quatro mortos neste sábado. O presidente do Iêmen, Ali Abdullah Saleh, disse que não quer assinar o acordo mediado pelo bloco de países vizinhos do golfo, disse seu assessor, Abed al-Jundi.