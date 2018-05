Presidente do Iêmen reluta em renunciar, apesar de protestos

SANAA - O presidente do Iêmen, Ali Abdullah Saleh, disse nesta quarta-feira, 20, a um grupo de manifestantes que permanecerá firme no poder e não aceitará "conspirações ou golpes". As declarações de Saleh são sua mais nova recusa em deixar o poder, apesar dos protestos que ocorrem no país há quase três meses.

"Aqueles que querem o poder ou ganhar o assento do poder devem fazê-lo indo à cabine de votação. Mudança e saída acontecerão em uma votação sob a estrutura legal da Constituição", disse Saleh, que governa o empobrecido Estado da Península Arábica há 32 anos, de acordo com a agência de notícias oficial iemenita.

Reiteramos que permaneceremos firmes como as montanhas e o vento não vai nos sacudir, porque estamos aferrados à legalidade constitucional e não aceitaremos conspirações ou golpes", disse o presidente.

Saleh prometeu não tentar a reeleição quando seu atual mandato acabar em 2013, mas tem enfrentado uma onda de protestos sem precedentes pedindo sua renúncia imediata. No final de março, ele anunciou sua disposição em entregar o poder antes do fim deste ano. Os opositores, porém, rejeitaram a proposta e afirmaram que sua exigência é o fim do regime do atual presidente.

Há pouco mais de uma semana, os principais partidos de oposição iemenitas rejeitaram uma proposta de diálogo dos países do Conselho de Cooperação do Golfo Pérsico, que incluía a renúncia de Saleh, mas não estabelecia datas para isso.