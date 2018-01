Presidente do Irã abre reunião de países vizinhos ao Iraque O presidente iraniano, Mahmoud Ahmadinejad, abre neste sábado, em Teerã, reunião de dois dias dos ministros de Relações Exteriores de países vizinhos ao Iraque, informa a imprensa oficial iraniana. Nas últimas horas chegaram à capital iraniana a maioria dos participantes, entre eles os representantes de países que também vão à reunião mesmo não tendo fronteiras com o Iraque, como Egito e Barein. A última reunião do grupo foi em abril, no Cairo, mas acabou boicotada pelo próprio Iraque, em protesto contra declarações do presidente egípcio, Hosni Mubarak, que criticou os xiitas iraquianos. Segundo a imprensa árabe, o chanceler iraquiano Hoshyar Zebari vai explicar os detalhes do plano de reconciliação defendido pelo governo de seu país.