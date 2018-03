Presidente do Irã aceitaria Embaixada dos EUA, diz TV A rede de televisão estatal do Irã afirmou que o presidente do país, Mahmoud Ahmadinejad, disse que receberia bem a idéia de estabelecer um escritório diplomático ou uma Embaixada dos Estados Unidos na capital, Teerã. A notícia dá conta de que o líder iraniano afirmou que iria considerar um pedido norte-americano para estabelecer uma seção de interesses no Irã. Ahmadinejad teria dito que "dá boas vindas a qualquer movimento para expandir os laços" entre os dois países. Mas o líder iraniano diz que seu governo não recebeu nenhum pedido oficial para tal escritório. No mês passado, autoridades dos EUA lançaram a idéia, mas nenhum pedido formal foi feito. O Irã opera uma seção de interesses em Washington há anos, mas os EUA não têm nenhuma presença diplomática em Teerã desde a Revolução Islâmica de 1979 e do seqüestro do embaixador norte-americano no país.