Presidente do Irã critica Obama

Obama foi fortemente criticado nos EUA e no exterior por sua resposta inicial às alegações da oposição no Irã de que Ahmadinejad foi reeleito por fraude, em 12 de junho, o que gerou protestos. A administração de Obama quer melhorar os contatos com o Teerã, especialmente por causa da preocupação de que o Irã esteja desenvolvendo armas nucleares, e Obama parece querer colocar em risco este objetivo ao fazer declarações fortes contra as autoridades do Irã.

Na sexta-feira, ele saudou os manifestantes no Irã e condenou a violência contra eles. "A bravura em seus rostos diante da brutalidade é o testemunho de que eles perseguirão a justiça", disse Obama. "A violência perpetrada contra eles é vergonhosa. Apesar dos esforços do governo de impedir que o mundo testemunhe essa violência, nós a vemos e a condenamos", completou o presidente norte-americano. De acordo com a Associated Press, as autoridades iranianas barraram jornalistas de organizações internacionais de fazer cobertura nas ruas e ordenou que permaneçam em seus escritórios. Esta matéria foi baseada em relatos de testemunhas e comunicados oficiais da mídia iraniana.