Presidente do Irã é bomba atômica na Alemanha O presidente do Irã, Mahmoud Ahmadinejad, é retratado num carro alegórico como uma bomba nuclear perseguido por uma rede que simboliza as Nações Unidas. A imagem faz parte das comemorações de carnaval em Dusseldorf, na Alemanha, nesta segunda, dia 27. A imagem faz alusão à retomada do programa nuclear iraniano e sobre os temores de que o país estaria desenvolvendo um projeto secreto de armas nucleares.