Presidente do Irã é internado com dor nas costas O presidente do Irã, Mohammad Khatami, foi hospitalizado hoje, com fortes dores nas costas, forçando o cancelamento de uma reunião de gabinete de emergência que discutiria a crise sobre as eleições parlamentares. Mais cedo, Khatami havia indicado que seu governo não participaria do pleito de 20 fevereiro diante das condições impostas pelo Conselho dos Gardiães. Segundo a agência de notícias Kar, o Ministério do Interior iraniano pretende cancelar as eleições. O ministro Mussavi Lari afirmou que "a impugnação das candidaturas de reformistas não foi reconsiderada pelo Conselho de Guardiães (órgão de linha dura que rejeitou 3.500 candidatos) e portanto essas eleições são ilegítimas". Os meios oficiais iranianos, porém, não confirmaram o cancelamento.