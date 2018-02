Presidente do Irã indica novos ministros

parlamento conservador.

Pouco depois de ser eleito, Rouhani foi criticado pelos legisladores, que atacaram as suas propostas de gabinete e reforçaram a falta de experiência do novo presidente. O parlamento, porém, rejeitou apenas três dos 18 indicados por Rouhani.

De acordo com a TV estatal do Irã, o presidente do país nomeou Reza Faraji Dana comandar o ministério da Ciência, Pesquisa e Tecnologia, Reza Salehi Amiri para a pasta de Esportes e Juventude e Ali Asghar Fani para o Ministério da Educação.

O Parlamento vai discutir as nomeações na próxima semana.

Os candidatos não são proeminentes de qualquer facção política iraniana, o que pode facilitar a aprovação das indicações. Fonte: Associated Press.