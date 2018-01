Presidente do Irã inicia visita à Arábia Saudita O presidente do Irã, Mahmoud Ahmadinejad, chegou na sexta-feira, 2, à Riad, capital da Arábia Saudita, para sua primeira visita oficial ao país. O iraniano se encontrará com o rei saudita Abdullah para tratar de assuntos polêmicos, como o programa nuclear de Teerã e conflitos sectários no Oriente Médio. "Discutiremos questões que podem ser realizadas conjuntamente na região e no mundo islâmico", disse Ahmadinejad. A visita, que deve acabar neste sábado, ocorre no momento em que o Conselho de Segurança da ONU discute a implementação de novas sanções contra o Irã, depois que o país se recusou a suspender suas atividades nucleares. Os EUA acusam os iranianos de desenvolver seu programa nuclear para construir armas atômicas. Teerã nega, assegurando que ele tem fins pacíficos. Importante aliada dos EUA, a Arábia Saudita se preocupa com a crescente influência dos muçulmanos xiitas do Irã em outros países da região, como no Iraque e no Líbano. Por diversas vezes, representantes sauditas alertaram o Irã sobre as conseqüências que seu programa nuclear poderia ter. Nos últimos meses, entretanto, a Arábia Saudita vem se aproximando do Irã, para tentar negociar alternativas para o impasse nuclear e para os outros conflitos na região. Autoridades sauditas e iranianas se reuniram há duas semanas como mediadores entre membros do grupo xiita libanês Hezbollah e o primeiro-ministro do Líbano, Fuad Siniora, cujo governo tem apoio dos EUA e da Arábia Saudita.