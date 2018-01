Presidente do Irã poderá tomar posse O Parlamento do Irã aprovou hoje a indicação de dois candidatos conservadores para o Conselho dos Guardiães e, com isso, abriu caminho para que o presidente do Mohammad Khatami, reeleito em junho, tome posse. Khatami foi impedido de tomar posse pois o Parlamento (reformista) vetou a indicação de três conservadores para o Conselho dos Guardiães. Khatami deve tomar posse nesta quarta-feira.