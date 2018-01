Presidente do Iraque ameaça rebeldes com "espada afiada" O presidente interino do Iraque, Ghazi al-Yawer, ameaçou usar uma ?espada muito afiada? contra os rebeldes que ameaçam a segurança do país. ?Terrorismo não é apenas matar e explodir bombas. Quem quer que ameace a vida comum do povo é um terrorista?, disse Al-Yawer. ?Temos uma espada muito afiada pronta para qualquer um que ameace a segurança deste país?. Al-Yawer, que estava reunido com o ministro da Defesa, Hazem Shaalan, e o general da Guarda Nacional, Muther al-Rashardi, disse que cerca de 160.000 soldados estrangeiros tiveram de ficar no Iraque para combater a insurgência, mas que grupos violentos não devem usar esse fato como pretexto. ?Os que alegam combater a ocupação: a ocupação acabou?, disse ele.