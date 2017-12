Presidente do Iraque fica doente e vai para a Jordânia O presidente do Iraque, Jalal Talabani, está doente e viajou à Jordânia para realizar alguns exames após uma queda em sua pressão arterial, disse uma autoridade do governo neste domingo. O vice-primeiro-ministro, Barham Salih, disse à Reuters que Talabani partiu para a Jordânia na tarde de domingo e que receberá tratamento em um hospital especializado na capital do país. "Ele teve uma queda da pressão arterial. Os médicos precisam de mais testes", afirmou Salih. Um comunicado emitido pelo Gabinete de Talabani afirmou que "não há motivos para preocupação". "Devido ao trabalho duro dos últimos dias, o presidente Jalal Talabani ficou doente e os médicos o aconselharam a fazer alguns exames, e querem que ele vá à Jordânia", informou um comunicado oficial.