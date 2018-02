Presidente do Líbano aceita renúncia de premiê O presidente do Líbano, Michel Suleiman, aceitou formalmente neste sábado o pedido de renúncia do primeiro-ministro do país, Najib Mikati, que deixou o governo culpando as brigas internas durante um período de crescentes tensões sectárias. O premiê submeteu sua demissão por escrito ao presidente, depois de anunciar um dia antes que sairia do cargo.