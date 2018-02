Presidente do Líbano questiona extensão de mandato O presidente do Líbano, Michel Sleiman, disse neste sábado que apresentou um recurso ao Conselho Constitucional para questionar a decisão do Parlamento de estender seu próprio mandato e adiar as eleições no país. Em discurso transmitido pela televisão, Sleiman disse que pediu ao conselho que julgue a constitucionalidade do gesto "com neutralidade e o mais rápido possível".