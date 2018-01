Presidente do Malavi sobrevive a acidente de carro O comboio do presidente Bakili Muluzi envolveu-se em um acidente com cinco carros que feriu o ministro de Negócios Presidenciais e três outras pessoas. Muluzi nada sofreu, segundo representantes do governo. O acidente ocorreu na noite de quarta-feira, quando o presidente voltava para casa do aereoporto, depois de participar de um comício na região de Kasungu, disse o porta-voz presidencial Willie Zingani. ?Tinha chovido um pouco em Blantyre, e um dos veículos da escolta presidencial derrapou na pista molhada quando o comboio chegava ao centro da cidade?. A Mercedes de Muluzi bateu no carro de escolta, e três outros veículos que vinham atrás do presidente colidiram em seguida na limusine presidencial.