Presidente do México pede 'unidade e compromisso'

Enrique Peña Nieto disse que esta data celebra princípios que, em suas palavras, "encorajam as forças políticas e o governo federal a buscarem uma agenda de reformas de transformação que o país demanda e necessita".

O Cinco de Mayo marca a Batalha de Puebla ocorrida em 1862, quando as tropas mexicanas derrotaram um exército francês de Napoleão III, então considerado o militar mais poderoso em todo o mundo.

A data foi comemorada no domingo com um desfile militar na cidade de Puebla, onde a batalha ocorreu. Esta é considerada uma das maiores datas comemorativas nos EUA, uma vez que celebra a herança mexicana com desfiles e festas em muitas grandes cidades. As informações são da Associated Press.