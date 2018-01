Presidente do México se casa com porta-voz O presidente do México, Vicente Fox, se casou ontem com sua porta-voz, Martha Sahagun. Segundo o assessor do presidente, Victor Suverza, a cerimônia aconteceu na residência presidencial de Los Pinos, às 7h30 da manhã, e colocou fim às conjecturas sobre o relacionamento de Fox com Sahagun. O casamento foi realizado menos de duas horas antes da recepção ao presidente da Espanha, José María Aznar, que visita o país.