Presidente do Paquistão acredita em ofensiva dos EUA O presidente do Paquistão, general Pervez Musharraf, disse acreditar numa ofensiva militar norte-americana contra o Afeganistão, diante das declarações do líder do Taleban, mulá Mohammed Omar, à população de que "os americanos não têm coragem para vir até eles". Em entrevista à BBC, Musharraf afirmou que "parece que os EUA agirão no Afeganistão e nós transmitimos essa sensação ao Taleban". Ele concordou com a impressão de que os dias do Taleban parecem contados, quando questionado sobre isso. Musharraf acrescentou que tentou o máximo para evitar confronto por conta de Osama Bin Laden, considerado pelos EUA como autor dos atentados de 11 de setembro.