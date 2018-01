Presidente do Paquistão busca apoio político O presidente do Paquistão, general Pervez Musharraf, recebeu nesta segunda-feira para conversações uma delegação de dirigentes do Partido do Povo do Paquistão (PPP). Musharraf fez o convite ao grupo como parte de sua estratégia de conseguir o mais amplo apoio político possível para sua aliança com os EUA na campanha contra o terrorismo. Com isso, ele espera contrabalançar os protestos de grupos e partidos islâmicos pró-Taleban. O PPP é líder de uma aliança de partidos pelo retorno do regime democrático - interrompido pelo golpe de Estado de Musharraf, em 1999. O partido pediu ao governo medidas para garantir o retorno seguro ao país de sua líder, a ex-primeira-ministra Benazir Bhutto. Ela exilou-se em Londres, em 1999, depois que a Justiça determinou sua prisão sob acusação de corrupção. Leia o especial