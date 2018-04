Presidente do Paquistão nega que esteja em prisão domiciliar O presidente do Paquistão, Pervez Musharraf, negou nesta segunda-feira os rumores de que esteja preso em sua própria casa por alguns de seus subordinados que estariam descontentes com seu estado de emergência, decretado durante o final de semana. "É uma piada de primeira grandeza", disse Musharraf à Reuters do edifício presidencial em Islamabad, onde se reuniu com mais de 80 diplomatas para explicar sua polêmica decisão. Os meios de comunicação receberam telefonemas de cidades de todo o país, incluindo Karachi, onde o mercado acionário caiu 4,7 por cento devido à incerteza política. (Por Sheree Sardar)