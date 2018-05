Presidente do Paquistão vai a Dubai em meio a crise militar O presidente do Paquistão, Asif Ali Zardari, partiu para Dubai nesta quinta-feira em uma viagem de um dia que já estava programada, segundo fontes e um membro do partido governista, em meio à crescente tensão no país por causa do vazamento de um memorando em que os Estados Unidos buscam ajuda para evitar um golpe dos militares paquistaneses.