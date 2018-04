Presidente do Paquistão vai impor estado de emergência no país O presidente do Paquistão, Pervez Musharraf, decidiu impor o estado de emergência no país e vai buscar a aprovação da medida pelo gabinete neste sábado, disse uma autoridade da área de segurança. As especulações de que Musharraf --que é aliado dos Estados Unidos e aguarda a Suprema Corte do país deliberar se ele era elegível para um novo mandato nas eleições do mês passado, enquanto era chefe das Forças Armadas-- poderia impor o estado de emergência, ou a lei marcial, vinham aumentando. A violência relacionada a ação de militantes aumentou no país recentemente.