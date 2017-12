Presidente do Paquistão visitou hoje pontos turísticos do RJ O presidente da República Islâmica do Paquistão, Pervez Musharraf (na foto, à direita), em visita oficial ao Brasil, visitou hoje vários pontos turísticos do Rio de Janeiro, entre eles o Cristo Redentor. Amanhã, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva recebe Musharraf, que fica no Brasil até o dia 30 de novembro. É a primeira visita de um presidente paquistanês ao Brasil. Dentre os temas da agenda, Musharraf e Lula conversarão sobre as possibilidades de ampliação do intercâmbio comercial, a coordenação no âmbito do G-20 e o combate à fome e à pobreza. Durante a visita, estão previstas a assinatura de quatro atos bilaterais, nas áreas de combate ao narcotráfico, segurança alimentar, isenção de vistos e criação de mecanismo de consultas regulares sobre temas de interesse comum. As informações são da Agência Brasil.