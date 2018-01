Presidente do Paraguai não recebe enviado dos EUA A chanceler paraguaia, Leila Rachid, disse hoje que o presidente Nicanor Duarte não pôde se reunir com Otto Reich, subsecretário americano para assuntos do Hemisfério Ocidental, porque "estava com a agenda lotada". Reich, em giro pela América do Sul, esteve esta semana por dois dias no Paraguai. Hoje, ele cumpre uma visita oficial à Argentina. "Nem sempre nosso país poderá acompanhar os EUA em suas pretensões internacionais", afirmou Rachid à imprensa. "Não creio que os Estados Unidos aplicarão represálias contra o Paraguai porque o presidente não recebeu Reich", completou. A chanceler explicou à imprensa que "o posicionamento internacional do Paraguai na atualidade é outro, mantendo sua soberania em assuntos diplomáticos". "Temos um governo independente", enfatizou. Rachid também se referiu à posição do governo paraguaio com relação ao Iraque. Ela reiterou que Duarte "sabe qual a diferença entre forças de paz e forças de ocupação, então, por esta razão, negou-se a enviar soldados porque estes não integrariam um corpo de paz das Nações Unidas".